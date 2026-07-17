В Новочеркасске пресекли незаконный оборот алкоголя

Двое жителей Новочеркасска предстанут перед судом за нелегальное производство и оборот этилового спирта, а также хранение немаркированных товаров. Об этом сообщили в пресс‑службе ГУ МВД России по Ростовской области. Действия мужчин квалифицированы по ст. 171.3 УК РФ и ст. 171.1 УК РФ.
Следствие установило, что в период с 2024 по 2025 год подозреваемые без необходимой лицензии закупали, хранили и производили алкогольную продукцию. В ходе оперативных мероприятий у них изъяли 430 литров спирта и спиртосодержащей продукции, а также 17 бочек объёмом по 200 литров — в общей сложности 3254 литра. Стоимость изъятого оценивается в 440,4 тысячи рублей.
В рамках расследования наложен арест на имущество одного из фигурантов: помещение стоимостью 2,3 млн рублей и банковский счёт с суммой 3 млн рублей. Сейчас оба новочеркасца находятся под подпиской о невыезде и ждут судебного разбирательства.