В Новочеркасске пресекли незаконный оборот алкоголя

Следствие установило, что в период с 2024 по 2025 год подозреваемые без необходимой лицензии закупали, хранили и производили алкогольную продукцию. В ходе оперативных мероприятий у них изъяли 430 литров спирта и спиртосодержащей продукции, а также 17 бочек объёмом по 200 литров — в общей сложности 3254 литра. Стоимость изъятого оценивается в 440,4 тысячи рублей.