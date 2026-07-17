«Зима близко»: горвласти рассказали об источнике креатива для оповещения граждан

«Максим Владимирович, спасибо большое, что стали появляться такие надписи для извинения перед калининградцами, — обратилась Дятлова к председателю комитета городского хозяйства Максиму Федосееву. — Мы это делаем не просто так. А подсмотрели мы это в Кисловодске. Они когда делают там благоустройство объектов и обустройство территории, вешают такую же табличку и пишут, что благоустройство идет с туристического сбора (тогда не было еще туристического налога). В местах массового размещения туристов тогда платился турсбор, и коллеги информировали нас, туристов, куда идут деньги».