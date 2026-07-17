В «Росавтодоре» рассказали о том, как идёт обновление трассы М‑7 «Волга»

Трасса М-7 «Волга», соединяющая Нижний Новгород с Москвой и другими крупными городами, такими как Владимир, Чебоксары и Казань, является важнейшей транспортной артерией региона. Ежедневно по ней проезжает от 16 до 40 тысяч автомобилей, из которых около 40% составляют грузовики. Для поддержания трассы в хорошем состоянии регулярно проводятся работы по обновлению дорожного покрытия.
Как сообщает «Российская газета», в настоящее время активно ремонтируются участки трассы на обходе Нижнего Новгорода. Работы ведутся на отрезках с 415-го по 430-й и с 498-го по 507-й километры. Специалисты снимают изношенное покрытие, укладывают новый щебёночно-мастичный асфальтобетон и восстанавливают обочины. До конца текущего сезона планируется отремонтировать около 10 километров дороги.
В ближайшие годы модернизация трассы «Волга» будет продолжена. С 2026 по 2028 годы запланировано заменить асфальт на шести участках, общая протяжённость которых составляет 48 километров. Эти меры направлены на повышение безопасности и комфорта движения.
«Чтобы сохранить нормативное состояние проезжей части, мы устраиваем слои износа, которые восстановят её основные характеристики — ровность, сцепление, а также защитят дорожную одежду от преждевременного разрушения», — заявили в «Росавтодоре».
Как сообщалось ранее на сайте pravda-nn.ru, около 7 тысяч дорожных знаков установят в этом году в Нижегородской области.