В «Росавтодоре» рассказали о том, как идёт обновление трассы М‑7 «Волга»

Трасса М-7 «Волга», соединяющая Нижний Новгород с Москвой и другими крупными городами, такими как Владимир, Чебоксары и Казань, является важнейшей транспортной артерией региона. Ежедневно по ней проезжает от 16 до 40 тысяч автомобилей, из которых около 40% составляют грузовики. Для поддержания трассы в хорошем состоянии регулярно проводятся работы по обновлению дорожного покрытия.