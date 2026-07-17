В Китае умер знаменитый «лев с челкой» Хан Хан

14 июля в зоопарке Гуанчжоу (Гуандун) в возрасте 17 лет мирно ушел из жизни крупный самец африканского льва по имени Хан Хан. Об этом пишет Guangzhou Daily Huacheng. Смерть питомца вызвала отклик в китайском интернете: пользователи написали, что «в небе появилось облако с челкой».
Лев прославился необычной прической, из-за которой его прозвали «лев с челкой». Некоторые сравнивали его с участниками The Beatles, носившими прическу «под горшок».
Работникам зоопарка ранее приходилось опровергать слухи, что прическу льву сделали намеренно. Они объясняли: из-за высокой влажности в Гуанчжоу грива льва взъерошивается. Кроме того, Хан Хан любил вылизывать лапы и расчесывать шерсть, создавая эффект пушистой челки.
«Прическа — это чистая магия природы. Мы бы не осмелились стричь льва. Из-за высокой влажности в Гуанчжоу он выглядел как блондин-супермодель с челкой», — заявил представитель зоопарка.
Однако посетители отнеслись к этому скептически, отметив, что раньше у льва была типичная для его вида грива.
Хан Хан родился в 2009 году в зоопарке Ханчжоу, а в 2022 году его перевезли в Гуанчжоу, где он быстро стал знаменитостью — посмотреть на него приходили десятки тысяч человек.
Имя льва записывается двумя одинаковыми иероглифами 杭杭 (Háng Háng). 杭 означает Ханчжоу, а повторение символа — распространенный в китайском языке способ образования ласкательной формы (так, в Москве живет панда Диндин).
В природе африканские львы живут 10−14 лет, но в зоопарках при хорошем уходе могут достигать 20 лет и больше.
Что касается подлинности прически Хан Хана, стоит вспомнить, что Китай известен подделками животных: там красили чау-чау под панд и ослов под зебр. Недавно один зоопарк КНР даже искал актера в костюме медведя с неплохой зарплатой.