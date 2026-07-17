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Три светофора не работают сегодня в Нижнем Новгороде

Водителей и пешеходов просят быть внимательными.

Источник: Время

Три светофора не работают в Нижнем Новгороде сегодня, 17 июля. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Речь идет о светофорных объектах на пересечении улиц Бориса Панина и Ижорской, Ванеева и Бориса Панина. Они отключены до 17:00. Что касается светофора на улице Космической в районе дома № 40, то он неисправен.

Водителей просят быть внимательными при движении на данных участках и пропускать пешеходов на переходе. Пешеходам, в свою очередь, нужно убедиться в безопасности перед выходом на проезжую часть.

Напомним, что с 4 августа на участках улицы Республиканской введут ограничения остановки и стоянки транспорта.