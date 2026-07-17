Три светофора не работают сегодня в Нижнем Новгороде

Три светофора не работают в Нижнем Новгороде сегодня, 17 июля. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Речь идет о светофорных объектах на пересечении улиц Бориса Панина и Ижорской, Ванеева и Бориса Панина. Они отключены до 17:00. Что касается светофора на улице Космической в районе дома № 40, то он неисправен.
Водителей просят быть внимательными при движении на данных участках и пропускать пешеходов на переходе. Пешеходам, в свою очередь, нужно убедиться в безопасности перед выходом на проезжую часть.
Напомним, что с 4 августа на участках улицы Республиканской введут ограничения остановки и стоянки транспорта.