Пермский речной вокзал обслужил более 40 тыс. пассажиров

В настоящее время пассажирские и туристические теплоходы могут принять три стационарных причала в Перми, Чайковском и Усть-Качке и пять модульных — в Перми, Закамске, Краснокамске, Хохловке и Соликамске. География речных туров, предлагаемых круизными компаниями, позволяет отправиться в путешествие как по краю (Соликамск, Чайковский), так и по России, от Петрозаводска до Астрахани. Также в Пермском крае уже много лет работают субсидируемые водные маршруты, активно используемые дачниками и туристами.