Ветеринары ВолгГМУ рассказали, как ухаживать за сфинксами

В Центре ветеринарии ВолгГМУ в Волгограде рассказали, как ухаживать за сфинксами. Эта порода кошек почти не имеет шерсти, и это одна из особенностей, почему нужен особый уход за питомцем.
Эксперты рассказали, что у сфинксов активно работают сальные железы, кожа покрывается темным липким налетом с запахом. Купать кошку нужно раз в 7−10 дней специальным шампунем для бесшерстных пород или гипоаллергенным детским. Комфортная температура для сфинкса — 22−25 градусов тепла, а зимой такому котику нужна одежда из хлопка или флиса.
Глаза нужно протирать ежедневно, уши — раз в 7−14 дней. Рацион должен быть калорийным: подойдут корма супер-премиум класса или натуральное питание с добавлением таурина.
Специалисты предупреждают: заниматься самолечением нельзя. При тревожных симптомах нужно сразу обращаться к ветеринару — неправильные средства могут усугубить проблему.
А еще сфинксам нужно раз в 2−4 недели стричь когти и чистить зубы. Раз в год стоит делать УЗИ сердца — порода предрасположена к кардиомиопатии.
Также нужно соблюдать график вакцинации и дегельминтизации и убрать из дома острые предметы, опасные для питомца.
Ранее сообщалось об истреблении опасного насекомого в волгоградских лесах.