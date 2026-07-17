Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветеринары ВолгГМУ рассказали, как ухаживать за сфинксами

Сфинксы легко мерзнут, и не только зимой.

В Центре ветеринарии ВолгГМУ в Волгограде рассказали, как ухаживать за сфинксами. Эта порода кошек почти не имеет шерсти, и это одна из особенностей, почему нужен особый уход за питомцем.

Эксперты рассказали, что у сфинксов активно работают сальные железы, кожа покрывается темным липким налетом с запахом. Купать кошку нужно раз в 7−10 дней специальным шампунем для бесшерстных пород или гипоаллергенным детским. Комфортная температура для сфинкса — 22−25 градусов тепла, а зимой такому котику нужна одежда из хлопка или флиса.

Глаза нужно протирать ежедневно, уши — раз в 7−14 дней. Рацион должен быть калорийным: подойдут корма супер-премиум класса или натуральное питание с добавлением таурина.

Специалисты предупреждают: заниматься самолечением нельзя. При тревожных симптомах нужно сразу обращаться к ветеринару — неправильные средства могут усугубить проблему.

А еще сфинксам нужно раз в 2−4 недели стричь когти и чистить зубы. Раз в год стоит делать УЗИ сердца — порода предрасположена к кардиомиопатии.

Также нужно соблюдать график вакцинации и дегельминтизации и убрать из дома острые предметы, опасные для питомца.

Ранее сообщалось об истреблении опасного насекомого в волгоградских лесах.