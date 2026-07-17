В Беларуси милиция задержала ревнивца, который пришел к бывшей с тремя литрами бензина и зажигалкой — вот что было дальше

В Новогрудке задержали мужчину, который из ревности совершил ряд преступлений. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Гродненской области.
В середине июля между 45-летним горожанином и его 42-летней бывшей сожительницей произошла ссора на бытовой почве. После этого мужчина уехал к своим друзьям, где несколько дней пил. Протрезвев, он решил вернуться к женщине, а по дороге заехал на АЗС, где снова купил алкоголь и еще три литра бензина для своей мотокосы.
Алкоголь фигурант выпил сразу, а потом приехал к дому бывшей возлюбленной, стал ходить по двору, а увидев женщину в окне, стал требовать, чтобы его впустили в дом. Этого не произошло и мужчина, решив, что его бывшая общается с другим, решил ее проучить. Через открытое окно веранды из бутылки он вылил бензин, а затем бросил зажигалку — пламя вспыхнуло мгновенно.
Устроив пожар, ревнивец сбежал, и стал расхаживать по улицам города, продолжая распивать алкоголь. Вскоре его задержала милиция.
Следователю фигурант признался, что совершил поджог из ревности, так как хотел напугать свою бывшую сожительницу, не думая о том, что в доме еще были другие люди и они могли пострадать.
Обвиняемый нигде не работает, раньше уже был судим за умышленное причинение легкого телесного повреждения и угрозу убийством этой же женщине. Фигуранту инкриминируют умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное общеопасным способом (ч.2 ст. 218 Уголовного кодекса Беларуси). До суда он находится под стражей.
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