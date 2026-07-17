В Беларуси милиция задержала ревнивца, который пришел к бывшей с тремя литрами бензина и зажигалкой — вот что было дальше

Алкоголь фигурант выпил сразу, а потом приехал к дому бывшей возлюбленной, стал ходить по двору, а увидев женщину в окне, стал требовать, чтобы его впустили в дом. Этого не произошло и мужчина, решив, что его бывшая общается с другим, решил ее проучить. Через открытое окно веранды из бутылки он вылил бензин, а затем бросил зажигалку — пламя вспыхнуло мгновенно.