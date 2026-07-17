В Красноярске директор УК заплатит 100 тысяч за затянутый ремонт крыши

В управляющей компании ссылались на разные причины, в том числе на нехватку денег. Но прокурорская проверка показала, что объективных препятствий для ремонта не было. Вместо работ, которые требовал суд, компания ограничилась точечным устранением отдельных протечек. Полноценный ремонт с заменой необходимых элементов кровли так и не выполнили.