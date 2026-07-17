В Красноярске директор УК заплатит 100 тысяч за затянутый ремонт крыши

В Красноярске осудили директора управляющей компании за неисполнение решения суда о ремонте кровли в доме в Академгородке.
Еще в 2023 году Арбитражный суд Красноярского края обязал компанию отремонтировать крышу над пристроенной частью помещения. Решение вступило в законную силу, на его исполнение дали 30 дней. Однако полноценный ремонт так и не провели.
После этого судебные приставы возбудили исполнительное производство. Руководителю компании несколько раз направляли требования исполнить решение суда и предупреждали об уголовной ответственности.
В управляющей компании ссылались на разные причины, в том числе на нехватку денег. Но прокурорская проверка показала, что объективных препятствий для ремонта не было. Вместо работ, которые требовал суд, компания ограничилась точечным устранением отдельных протечек. Полноценный ремонт с заменой необходимых элементов кровли так и не выполнили.
За неисполнение решения суда организацию уже привлекали к административной ответственности, но и это не помогло решить проблему. Суд признал директора виновным в злостном неисполнении вступившего в силу судебного решения. Ему назначили штраф 100 тыс. рублей.