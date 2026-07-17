На Дону около 68% выпускников девятых классов поступают в колледжи

В Ростовской области подвели первые итоги выбора образовательных траекторий выпускниками девятых классов. По данным мониторинга министерства образования региона, порядка 68% девятиклассников планируют продолжить обучение в учреждениях среднего профессионального образования (СПО).
Как пояснила министр образования области Виктория Чернышова, такой результат — следствие системной работы по повышению престижа колледжей. Важным показателем востребованности СПО стал и уровень подготовки абитуриентов: средний балл аттестата у поступающих в 10‑й класс и в колледжи практически сравнялся.
Для абитуриентов в этом году доступно свыше 23 тысяч бюджетных мест. Набор ведётся по специальностям, востребованным на рынке труда, — в том числе в машиностроении, сельском хозяйстве, ИТ и электронике. При этом акцент в обучении делается на практику: до 70−80% программы составляют практические занятия, в том числе на базе крупнейших предприятий региона.
Модернизация материально‑технической базы колледжей также способствует росту интереса к СПО: оснащение учебных заведений за последние 10 лет существенно обновилось и теперь соответствует оборудованию реального производства. Это повышает шансы выпускников на успешное трудоустройство.
Важную роль играет партнёрство колледжей с работодателями: при участии бизнеса формируются учебные планы, открываются новые мастерские, а содержание подготовки синхронизируется с требованиями предприятий.
Отдельно министр отметила участие Ростовской области в федеральном пилотном проекте в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Регион вошёл в число 12 субъектов‑участников эксперимента, который затронул 22 донских колледжа. В рамках проекта выпускникам 9‑х классов для поступления на отдельные специальности достаточно сдать только два обязательных экзамена — русский язык и математику. В эксперименте участвуют около тысячи выпускников; по оценке ведомства, проект можно считать успешным, а в следующем году его планируется расширить.