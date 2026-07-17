На Дону около 68% выпускников девятых классов поступают в колледжи

Для абитуриентов в этом году доступно свыше 23 тысяч бюджетных мест. Набор ведётся по специальностям, востребованным на рынке труда, — в том числе в машиностроении, сельском хозяйстве, ИТ и электронике. При этом акцент в обучении делается на практику: до 70−80% программы составляют практические занятия, в том числе на базе крупнейших предприятий региона.