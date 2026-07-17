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Прокуратура Прикамья проверяет информацию о разливе нефтепродуктов в реку

Посты об этом появились в социальных сетях утром 17 июля.

Природоохранная прокуратура совместно с Росприроднадзором и Минприроды Пермского края проверяет информацию о возможном попадании нефтепродуктов в реку Мулянку.

Посты об этом появились в социальных сетях утром 17 июля. На видео, опубликованных очевидцами, было видно, как в воде Мулянки образовались пятна чёрного цвета. Пермяки сразу же предположили, что это нефтепродукты.

На место выехала группа специалистов. Сейчас они определяют площадь возможного загрязнения и берут пробы воды и почвы для лабораторных исследований. По итогам проверки, если факт разлива подтвердится, будут приняты меры. В том числе возможна уголовно-правовая оценка действий ответственных лиц.

Сайт perm.аif.ru направил запрос в минприроды Пермского края, чтобы узнать подробности случившегося.