Прокуратура Прикамья проверяет информацию о разливе нефтепродуктов в реку

На место выехала группа специалистов. Сейчас они определяют площадь возможного загрязнения и берут пробы воды и почвы для лабораторных исследований. По итогам проверки, если факт разлива подтвердится, будут приняты меры. В том числе возможна уголовно-правовая оценка действий ответственных лиц.