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Количество поездов через Нижний Новгород увеличат этим летом

Дополнительный состав будет курсировать по маршруту Ижевск — Москва.

Источник: Живем в Нижнем

В период повышенного спроса на маршрут Ижевск — Москва выйдет дополнительный состав. Поезд проследует через Нижний Новгород, Урень и Шахунью. Об этом сообщили в ОАО «РЖД».

Состав отправится из столицы Удмуртии 30 июля, также он будет развозить пассажиров по разным городам в нечетные дни августа, с 1 по 29 число. Из Москвы на нем можно будет уехать 31 июля и по четным дням последнего месяца лета.

Отметим, что дополнительный состав, следующий из Ижевска в Москву через Нижний Новгород и обратно, включает плацкартные и купейные вагоны. Отправиться в поездку на нем смогут и пассажиры с животными.

Напомним, у станции Каликино в Нижегородской области произошло ДТП с поездом.