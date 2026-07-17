Количество поездов через Нижний Новгород увеличат этим летом

В период повышенного спроса на маршрут Ижевск — Москва выйдет дополнительный состав. Поезд проследует через Нижний Новгород, Урень и Шахунью. Об этом сообщили в ОАО «РЖД».
Состав отправится из столицы Удмуртии 30 июля, также он будет развозить пассажиров по разным городам в нечетные дни августа, с 1 по 29 число. Из Москвы на нем можно будет уехать 31 июля и по четным дням последнего месяца лета.
Отметим, что дополнительный состав, следующий из Ижевска в Москву через Нижний Новгород и обратно, включает плацкартные и купейные вагоны. Отправиться в поездку на нем смогут и пассажиры с животными.
Напомним, у станции Каликино в Нижегородской области произошло ДТП с поездом.