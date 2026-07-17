68% выпускников 9 классов выбирают СПО в Ростовской области

В ходе пресс-конференции, посвящённой приёму в учреждения среднего профессионального образования Ростовской области, министр образования Виктория Чернышова сообщила, что в этом году более 23 тыс. бюджетных мест распределили между колледжами региона — это значительный рост по сравнению с прошлыми годами.
В этом году Ростовская область вошла в федеральный проект «Профессионалитет» по нацпроекту «Молодёжь и дети», что стало важным шагом в повышении качества подготовки специалистов.
Министр отметила, что в региональных колледжах до 70−80% обучения проходит в условиях реальных производств, что позволяет выпускникам сразу после окончания учёбы уверенно вступать в трудовую жизнь, зная, с какой техникой они будут работать и как она устроена.
Министр также подчеркнула, что средний балл аттестата у выпускников, поступающих в СПО, практически равен среднему баллу тех, кто идёт в 10 класс — и это, по её мнению, является важным показателем того, что выбор в пользу профессионального образования стал осознанным и стратегическим решением.
«Более 68% выпускников 9 классов выбирают учреждения среднего профессионального образования — это не случайность, а отражение реальной ситуации на рынке труда и изменения отношения общества к профессиональному образованию. Сегодня СПО — это не запасной вариант, а осознанный, востребованный и перспективный путь в профессиональную жизнь», — рассказала Виктория Чернышова.
По её словам, востребованы специалисты в машиностроении, сельском хозяйстве, IT и электронике — и учебные программы в региональных СПО полностью соответствуют запросам экономики.
Кроме того, было отмечено, что в этом году в региональной системе СПО было введено более 20 новых специальностей, ориентированных на перспективные отрасли экономики.
Министр подчеркнула, что все колледжи работают в тесном контакте с предприятиями— что обеспечивает прямую связь между обучением и трудоустройством.
Всё это, по её словам, свидетельствует о том, что СПО в Ростовской области — это не просто образовательная ступень, а полноценный и перспективный путь в профессиональную жизнь.