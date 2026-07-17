68% выпускников 9 классов выбирают СПО в Ростовской области

Министр также подчеркнула, что средний балл аттестата у выпускников, поступающих в СПО, практически равен среднему баллу тех, кто идёт в 10 класс — и это, по её мнению, является важным показателем того, что выбор в пользу профессионального образования стал осознанным и стратегическим решением.