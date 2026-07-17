Мать погибшего бойца СВО из Волгограда лишили выплат из-за отказа от сына

Надежда М. попросила суд лишить Елену П. всех выплат и льгот, которые положены матери погибшего военнослужащего. Также бабушка потребовала взыскать с ответчицы 3 миллиона рублей — именно столько та уже получила в качестве мер социальной поддержки. В суде Елена П. возражала против иска, но подтвердила, что все выплаты уже получила.