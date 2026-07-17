Полузащитник Арсений Ефремов перешёл из «Нижнего Новгорода» в тульский «Арсенал»

Арсений Ефремов родился 17 июля 2006 года в Тульской области. Воспитанник академии ПФК ЦСКА — в составе «красно‑синих» он становился чемпионом ЮФЛ‑2 и ЮФЛ‑1. В начале 2024 года Ефремов перешёл в состав «Нижнего Новгорода» и выступал в Молодёжной футбольной лиге в системе клуба.