Полузащитник Арсений Ефремов перешёл из «Нижнего Новгорода» в тульский «Арсенал»

Центральный полузащитник ФК «Нижний Новгород» Арсений Ефремов переходит в тульский «Арсенал», сообщает пресс-служба нижегородского футбольного клуба. За «Нижним Новгородом» остаётся преимущественное право на обратный выкуп футболиста.
Арсений Ефремов родился 17 июля 2006 года в Тульской области. Воспитанник академии ПФК ЦСКА — в составе «красно‑синих» он становился чемпионом ЮФЛ‑2 и ЮФЛ‑1. В начале 2024 года Ефремов перешёл в состав «Нижнего Новгорода» и выступал в Молодёжной футбольной лиге в системе клуба.
В сезоне‑2025 Арсений был капитаном и лидером основного состава «Нижний Новгород‑М»: в 25 матчах он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
«О новом этапе футбольной карьеры Арсения мы специально объявляем в день его 20-летия! Желаем успехов на футбольном поле и, главное, без травм!» — заявили в нижегородском клубе.
Ранее сообщалось, что Вячеслав Грулёв забил юбилейный 400‑й гол в истории ФК «Нижний Новгород».