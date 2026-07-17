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В троллейбусах Казани появились «говорящие» валидаторы

В Казани в тестовом режиме начали использовать «говорящие» валидаторы в троллейбусах маршрутов № 3, 6, 8, 9, 11 и 12. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Источник: ИА Татар-информ

Новая система голосового оповещения позволит слабовидящим пассажирам понять, прошла ли оплата проезда. После успешной оплаты валидатор произнесет фразу «Оплачено», а при отказе сообщит об ошибке операции.

Кроме того, нововведение поможет выявлять пассажиров, которые пытаются оплатить проезд недействительными банковскими или транспортными картами либо картами с недостаточным количеством средств.

Если тестирование окажется успешным, «говорящие» валидаторы планируют установить во всех трамваях и троллейбусах Казани.