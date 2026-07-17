В троллейбусах Казани появились «говорящие» валидаторы

Новая система голосового оповещения позволит слабовидящим пассажирам понять, прошла ли оплата проезда. После успешной оплаты валидатор произнесет фразу «Оплачено», а при отказе сообщит об ошибке операции.
Кроме того, нововведение поможет выявлять пассажиров, которые пытаются оплатить проезд недействительными банковскими или транспортными картами либо картами с недостаточным количеством средств.
Если тестирование окажется успешным, «говорящие» валидаторы планируют установить во всех трамваях и троллейбусах Казани.