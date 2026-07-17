Россияне больше всего гордятся прочтением «Мастера и Маргариты» — Литрес и T2

Большинство опрошенных (81%) заявили, что книга, прочтением которой они гордятся, повлияла на них. Чаще всего респонденты отмечали, что «литература заставила по-новому взглянуть на отношения с людьми» (20%), «помогла лучше понять историю страны или конкретной эпохи» (19%), «обогатила словарный запас и культуру речи» (18%). Еще 13% признались, что произведение пробудило интерес к чтению в целом, а у 12% опрошенных чтение таких книг изменило мировоззрение.