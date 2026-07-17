В Ростовской области ожидают похолодание до +6 градусов

По данным Ростовского гидрометцентра, жители региона, уставшие от жары, могут рассчитывать на заметное понижение температуры — в северо‑восточных районах в ближайшие ночи столбик термометра опустится до +6 градусов.
Прогноз на 17 июля: местами пройдут дожди, ветер будет дуть с запада и северо‑запада со скоростью 6−11 м/с. Днём температура составит +22…+27 °C, на юге — до +31 °C, ночью — до +12 °C.
В субботу, 18 июля, днём ожидается +23…+28 °C, местами до +31 °C; ночью — +14…+19 °C, в отдельных районах — до +10 °C, а в северо‑восточной части области — до +6 °C.
В воскресенье, 19 июля, температура немного повысится: днём — +27…+32 °C, ночью — +16…+21 °C, местами до +12 °C, на севере — до +9 °C. Осадков на выходных не предвидится.