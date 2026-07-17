На пригородных маршрутах в Челябинской области появятся электрички «Скворец»

Популярная железнодорожная традиция называть поезда в честь птиц успешно продолжается. Современные электропоезда серий ЭП2 ДМ и ЭП2Д, которые сегодня активно курсируют на Урале, в Сибири, Поволжье, Центральной России и на Северо-Западе, теперь будут официально именоваться «Скворец». В народном голосовании этот вариант набрал 33,6% голосов, обойдя такие названия, как «Грач», «Лазоревка» и «Королёк».
Для электропоездов серии ЭП3Д, которые работают на пригородных маршрутах от Поволжья до Дальнего Востока, жители страны выбрали имя «Зарянка». За этот вариант проголосовали 32,5% респондентов. Новое имя оставило позади другие предложенные орнитологические варианты: «Юрок», «Щегол» и «Ремез».
Новые «пернатые» составы гармонично дополнят уже существующее и хорошо знакомое челябинцам семейство именных поездов. Сейчас на железных дорогах страны уже успешно перевозят пассажиров знаменитые «Сапсаны», «Ласточки», «Орланы», «Финисты» и «Буревестники».
Тем временем в поездах дальнего следования на уральском направлении в первом полугодии 2026 года перевезли почти 2,5 тысячи домашних животных, которые путешествовали без сопровождения хозяев. В купе катались не только привычные кошки и собаки, но и весьма экзотические пассажиры.