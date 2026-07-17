На пригородных маршрутах в Челябинской области появятся электрички «Скворец»

Популярная железнодорожная традиция называть поезда в честь птиц успешно продолжается. Современные электропоезда серий ЭП2 ДМ и ЭП2Д, которые сегодня активно курсируют на Урале, в Сибири, Поволжье, Центральной России и на Северо-Западе, теперь будут официально именоваться «Скворец». В народном голосовании этот вариант набрал 33,6% голосов, обойдя такие названия, как «Грач», «Лазоревка» и «Королёк».