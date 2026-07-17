«Жесткий ЗОЖ» может навредить: психолог рассказала о скрытых рисках

Психолог подчеркивает: ключ к гармонии — в смене мотивации. Забота о теле должна строиться не на чувстве вины, не из ненависти к себе или желания соответствовать трендам, а из искреннего желания быть в ладу со своим организмом. Важно прислушиваться к собственным ощущениям: есть, когда испытываешь голод, и останавливаться, когда чувствуешь насыщение, не испытывая при этом угрызений совести. Физическая активность тоже должна приносить удовольствие: если бег вызывает отторжение, не стоит себя заставлять — прогулка, танцы или йога могут оказаться куда полезнее для психики, чем изнурительные занятия «через не могу».