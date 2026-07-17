«Жесткий ЗОЖ» может навредить: психолог рассказала о скрытых рисках

Чрезмерное увлечение здоровым образом жизни способно нанести серьезный урон психике — к такому выводу пришла Елизавета Куликова, методист лаборатории психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Минздрава России. По словам эксперта, погоня за идеалом «абсолютного здоровья» нередко оборачивается развитием депрессии, тревожности, расстройств пищевого поведения и общего истощения.
Особенно опасен резкий переход к ЗОЖ. Если человек долгое время вел малоподвижный образ жизни и придерживался привычного рациона, внезапные перемены становятся настоящим стрессом для организма и психики. Тело сталкивается с непривычной нагрузкой — в первую очередь страдает сердечно‑сосудистая система, а у самого человека быстро пропадает желание заниматься спортом. Получается парадоксальная ситуация: стремление стать здоровее приводит к обратному эффекту.
Не меньшую угрозу несет и искаженное понимание ЗОЖ: изнуряющие тренировки и жесткие диеты, которые ошибочно считают проявлением заботы о себе, по своим последствиям могут быть сопоставимы с полным пренебрежением здоровьем. Более того, стремление к «идеальной» жизни порой перерастает в зависимость: человек настолько фокусируется на поиске «правильных» продуктов, экологичных вещей и всевозможных ограничений, что вся его повседневность сводится к бесконечным поискам всего «здорового» и «чистого».
Психолог подчеркивает: ключ к гармонии — в смене мотивации. Забота о теле должна строиться не на чувстве вины, не из ненависти к себе или желания соответствовать трендам, а из искреннего желания быть в ладу со своим организмом. Важно прислушиваться к собственным ощущениям: есть, когда испытываешь голод, и останавливаться, когда чувствуешь насыщение, не испытывая при этом угрызений совести. Физическая активность тоже должна приносить удовольствие: если бег вызывает отторжение, не стоит себя заставлять — прогулка, танцы или йога могут оказаться куда полезнее для психики, чем изнурительные занятия «через не могу».
По мнению специалиста, каждому стоит формировать свой личный ЗОЖ — такой, который будет отвечать индивидуальным потребностям, а не чужим стандартам. Быть добрее к себе, двигаться постепенно и не гнаться за навязанными идеалами — именно такой подход позволит сохранить и физическое, и ментальное здоровье.