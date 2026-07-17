Президент Аргентины пропустит финал ЧМ-2026 из-за суеверий

Как сообщил телеканал NBC, решение продиктовано не политическими соображениями, а твердой верой в приметы: по наблюдениям Милея, все матчи, которые он смотрел дома, Аргентина выигрывала.
На вопрос журналистов радиостанции El Observador, планирует ли он встретиться на стадионе с президентом США Дональдом Трампом и главой ФИФА Джанни Инфантино, аргентинский лидер решительно ответил, что останется дома. Более того, для «усиления» удачи Милей собирается смотреть решающий матч в той самой теплой куртке, которую уже надевал во время четвертьфинальной игры со Швейцарией. Тогда Аргентина победила со счетом 3:1. По словам президента, в тот день ему стало жарко, он снял куртку — и тут же соперник забил гол. Стоило снова ее надеть, как ситуация стабилизировалась. Теперь эта вещь для него — настоящий талисман.
Подобные суеверия в Аргентине — не просто личная причуда, а почти традиция на высшем уровне. Она уходит корнями в 1990 год: тогда президент Карлос Менем навестил сборную перед стартовым матчем, в котором Аргентина сенсационно уступила Камеруну. С тех пор ни один действующий глава государства не появлялся на играх национальной команды — будто бы чтобы не спугнуть удачу.
Впрочем, в мире футбольных болельщиков свои ритуалы есть у каждого. Кто‑то не стирает «счастливую» футболку весь чемпионат, кто‑то смотрит все матчи строго на одном и том же месте, а некоторые и вовсе стараются не включать трансляцию — веря, что именно их отсутствие на экране помогает команде побеждать. Среди свежих примет ЧМ‑2026 — новый сетевой ритуал: после того как в матче с Египтом победный гол был забит в момент, когда один из болельщиков читал Библию, его друзья теперь требуют не прерывать чтение до финального свистка.
Финал турнира пройдет 19 июля в 22:00 по московскому времени на стадионе «Метлайф» в Нью‑Джерси. За титул поборются Аргентина и Испания. Перед игрой зрителей ждет масштабная церемония закрытия с участием Post Malone, Тома Круза, Лауры Паузини, Николь Шерзингер, Робби Уильямса и других звезд, а в перерыве на поле выйдут Шакира, Джастин Бибер, Мадонна и группа BTS. Но, пожалуй, самый преданный болельщик Аргентины будет следить за игрой вдали от этой праздничной суеты — в тихой резиденции, в теплой куртке‑талисмане, искренне веря, что именно так он приносит удачу своей команде.