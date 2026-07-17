Президент Аргентины пропустит финал ЧМ-2026 из-за суеверий

На вопрос журналистов радиостанции El Observador, планирует ли он встретиться на стадионе с президентом США Дональдом Трампом и главой ФИФА Джанни Инфантино, аргентинский лидер решительно ответил, что останется дома. Более того, для «усиления» удачи Милей собирается смотреть решающий матч в той самой теплой куртке, которую уже надевал во время четвертьфинальной игры со Швейцарией. Тогда Аргентина победила со счетом 3:1. По словам президента, в тот день ему стало жарко, он снял куртку — и тут же соперник забил гол. Стоило снова ее надеть, как ситуация стабилизировалась. Теперь эта вещь для него — настоящий талисман.