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В США злоумышленник использовал котенка в ограблении банка

В американском штате Мэриленд произошел необычный инцидент: мужчина похитил трехмесячного котенка Магнолию из зоомагазина и попытался использовать его при ограблении банка. План провалился, преступника задержали на месте.

Источник: Legion-Media

Необычная и почти невероятная история произошла в американском штате Мэриленд: трёхмесячного котёнка по кличке Магнолия злоумышленник использовал в попытке ограбить банк. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения, а детали случившегося раскрыла Стефани Стьюлих из местного сообщества по спасению кошек, пишет NBC.

Всё началось в зоомагазине в Белтсвилле: мужчина в белой футболке и чёрной шапке забежал в торговую точку, схватил висевший поблизости ключ, открыл вольер и похитил черно‑белого котёнка. Свидетели рассказали, что после кражи незнакомец бросился к банку, который располагался в том же торговом центре. Как выяснилось позже, подозреваемый регулярно наведывался в зоомагазин на протяжении нескольких недель — и каждый раз его внимание неизменно привлекал именно этот малыш.

По версии правоохранителей, вор вошёл в банк с котёнком на руках, подошёл к сотруднику и попросил ненадолго подержать питомца. Затем он написал записку с требованием отдать всю наличность и передал её кассиру. План преступника не сработал: мужчину задержали прямо в здании банка.

Когда Стефани Стьюлих приехала на место, она сначала удивилась количеству полицейских машин — ей казалось, что такой оперативный отклик связан исключительно с кражей животного. Лишь спустя время она поняла, что силы полиции были брошены на предотвращение ограбления.

Сейчас Магнолия в безопасности, и ей подыскивают любящую семью.

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