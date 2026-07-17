В США злоумышленник использовал котенка в ограблении банка

Всё началось в зоомагазине в Белтсвилле: мужчина в белой футболке и чёрной шапке забежал в торговую точку, схватил висевший поблизости ключ, открыл вольер и похитил черно‑белого котёнка. Свидетели рассказали, что после кражи незнакомец бросился к банку, который располагался в том же торговом центре. Как выяснилось позже, подозреваемый регулярно наведывался в зоомагазин на протяжении нескольких недель — и каждый раз его внимание неизменно привлекал именно этот малыш.