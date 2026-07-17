По делу убитого в Черняховске мальчика суд дополнительно допросит мать обвиняемого

Перед началом очередного заседания судья попросил обвиняемого прокомментировать одно замеченное противоречие. Оно было связано с тем, как семья провела день смерти мальчика, 1 февраля. Суд попросил уточнить, поехали ли супруги на день рождения бабушки вместе со старшей дочерью, сколько там пробыли и как уехали.