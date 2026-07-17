В России по нацпроекту обновят и построят в этом году 400 мостов

Мост построили в 1965 году. А в 1980-х он пришел в аварийное состояние, и его законсервировали. Реконструкцию начали в прошлом году. Мостостроители уже демонтировали изношенные конструкции, возвели шесть новых опор. Сейчас устраивают подходы к мосту, затем предстоит гидроизоляция, укладка асфальта и установка элементов безопасности. Завершить работы планируют до конца года. Новый мост сможет выдерживать транспортные средства массой до 100 тонн.