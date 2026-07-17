В России по нацпроекту обновят и построят в этом году 400 мостов

В этом году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» введут в эксплуатацию около 400 мостов и путепроводов на автомобильных дорогах регионального и местного значения.
Новый вместо старого.
В Республике Алтай открыли рабочее движение по 280-метровому мосту через реку Катунь у сел Платово и Подгорное. Уложили новый асфальт, подвели коммуникации, предусмотрели водоотводы, освещение, обустроили пешеходные и барьерные ограждения.
Местные жители ждали этого события 15 лет. Все это время приходилось пользоваться старым однополосным мостом, который морально давно устарел.
«Теперь тут смогут беспрепятственно проезжать грузовые автомобили с продуктами и строительными материалами, что позволит нам избежать дополнительных расходов на перевозку альтернативными маршрутами, в том числе через Бийск», рассказала жительница села Подгорного Елена Жданова.
Выдержит нагрузку в 100 тонн.
В Оренбурге на проспекте Братьев Коростелевых завершаются работы по реконструкции мостового перехода через реку Сакмара. Он свяжет Оренбург и четыре селения.
Мост построили в 1965 году. А в 1980-х он пришел в аварийное состояние, и его законсервировали. Реконструкцию начали в прошлом году. Мостостроители уже демонтировали изношенные конструкции, возвели шесть новых опор. Сейчас устраивают подходы к мосту, затем предстоит гидроизоляция, укладка асфальта и установка элементов безопасности. Завершить работы планируют до конца года. Новый мост сможет выдерживать транспортные средства массой до 100 тонн.
Еще один значимый для Оренбурга объект — 400-метровый автомобильный мост на Донгузской улице — через реку Урал. Он соединяет центральную часть города с дальними микрорайонами. Горожане неоднократно жаловались на ямы и выбоины, в часы пик на мосту происходили ДТП и заторы.
В этом году начали капитальный ремонт моста. Уже демонтировали изношенные балки, обновили опорные части. До конца сезона предстоит заменить мостовое полотно, отремонтировать железобетонные конструкции, восстановить монолитную плиту проезжей части, обустроить тротуары, заменить ограждения и провести новые линии освещения.
Несмотря на трудности.
В Нижнем Новгороде до конца года завершат капитальный ремонт путепровода у Мызинского моста. Он связывает «нагорную» и «заречную» части города.
Он построен 45 лет назад. Город развивался, росла интенсивность движения, достигнув 120 тысяч автомобилей в сутки. Это привело к износу конструкций.
Работы на путепроводе идут второй год, уже заменили 32 железобетонные балки четырех пролетных строений. Это ключевые несущие элементы, которые принимают на себя основную нагрузку. Работы сложные. С этим связан долгий срок капремонта. Мостостроители уверены: все трудности будут преодолены.
Через Атер и Алмаз.
В Пермском крае на региональных дорогах приводят в порядок 18 сооружений. На трассе Чернушка — Тюш — Явгильдино капитально ремонтируют два моста — через реки Атер и Алмаз.
16-метровый мост через Атер расположен у поселка Щучье Озеро. На время ремонта там обустроили объездную дорогу, демонтировали старый мост, обустроили опоры для нового. Смонтировали балки пролетного строения, готовятся к бетонированию и устройству проезжей части.
Мост через Алмаз строят у одноименного села. И параллельно укрепляют русло реки монолитным железобетоном и собирают новое арочное пролетное строение. Оба сооружения планируют ввести в эксплуатацию до конца года.
Справка «РГ».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание комфортных маршрутов общественного транспорта.
К 2030 году в порядок приведут не менее 60 процентов региональных дорог, по 85 процентов городских и федеральных трасс.