В Тамбовской области ввели штрафы за нарушение правил заправки авто на АЗС

С 20 июля в Тамбовской области начнет действовать порядок продажи топлива по схеме «четных и нечетных дней» в зависимости от первой цифры госномера автомобиля. В регионе сохраняется ограничение по отпуску бензина на одно авто. За соблюдением правил на АЗС будут следить сотрудники МВД и Росгвардии, а за нарушение установленного порядка предусмотрена ответственность — предупреждение или административный штраф. Об этом 17 июля рассказали в областном правительстве.
Размеры штрафов составляют:
для граждан — от 1 до 5 тыс. руб.;
для должностных лиц — от 5 до 20 тыс. руб.;
для юрлиц — от 20 до 100 тыс. руб.
С понедельника по четным числам на тамбовских АЗС смогут заправиться машины, номера которых начинаются с цифр 0, 2, 4, 6 и 8, а в нечетные дни — автомобили с номерами, начинающимися с 1, 3, 5, 7 и 9. Лимит на отпуск топлива составляет не более 30 литров на один автомобиль. Продажа в канистры или другую тару запрещена.
«Ограничения не распространяются на автомобили экстренных, коммунальных и дорожных служб, а также на автобусы, которые работают на регулярных маршрутах», — уточнили в облправительстве.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», временный порядок продажи бензина по системе «чет-нечет» в Тамбовской области решили установить по итогам голосования на портале «Госуслуги», где приняли участие более 8 тыс. автомобилистов, 80,1% из которых поддержали эту меру. Тамбовчане также проголосовали за введение минимального лимита топлива для заправки — чтобы залить можно было только от 20 до 30 литров. Минимум по отпуску бензина власти решили пока не вводить. Однако, по словам губернатора Евгения Первышова, «такая техническая возможность тоже прорабатывается».