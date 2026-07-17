В Тамбовской области ввели штрафы за нарушение правил заправки авто на АЗС

Как сообщал «Ъ-Черноземье», временный порядок продажи бензина по системе «чет-нечет» в Тамбовской области решили установить по итогам голосования на портале «Госуслуги», где приняли участие более 8 тыс. автомобилистов, 80,1% из которых поддержали эту меру. Тамбовчане также проголосовали за введение минимального лимита топлива для заправки — чтобы залить можно было только от 20 до 30 литров. Минимум по отпуску бензина власти решили пока не вводить. Однако, по словам губернатора Евгения Первышова, «такая техническая возможность тоже прорабатывается».