В Роскачестве рассказали, на что обращать внимание при покупке шаурмы

Особое внимание следует уделить наличию раковины для мытья рук. Если её нет, лучше отказаться от покупки в этой точке. Если же раковина есть, она должна быть чистой и регулярно обрабатываться дезинфицирующими средствами после мытья продуктов. Важно, чтобы повар мыл руки в чистой раковине, а не в той, где уже находятся овощи или зелень — это серьёзное нарушение санитарных норм.