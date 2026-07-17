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В Роскачестве рассказали, на что обращать внимание при покупке шаурмы

Шаурма — одно из самых популярных и сытных блюд уличной кухни.

Источник: Нижегородская правда

При выборе места, где готовят шаурму, важно обратить внимание на несколько ключевых аспектов, чтобы обеспечить безопасность и качество блюда, как подчеркнули эксперты Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества в беседе с RT.

Во-первых, стоит присмотреться к внешнему виду повара. Если он работает в грязной одежде, без перчаток и головного убора, это серьёзный повод задуматься о качестве еды. На рабочей поверхности также не должно быть посторонних предметов, таких как телефон, ключи, сигареты, лекарства и другие вещи.

Особое внимание следует уделить наличию раковины для мытья рук. Если её нет, лучше отказаться от покупки в этой точке. Если же раковина есть, она должна быть чистой и регулярно обрабатываться дезинфицирующими средствами после мытья продуктов. Важно, чтобы повар мыл руки в чистой раковине, а не в той, где уже находятся овощи или зелень — это серьёзное нарушение санитарных норм.

Наличие кондиционера в помещении для готовки также важно. Это помогает поддерживать оптимальную температуру и предотвращает размножение бактерий.

Что касается продуктов, они должны быть свежими и тщательно вымытыми. Лучше всего, чтобы мясо срезалось прямо с вертела, так как оно может потерять свежесть при хранении в холодильнике. Качественный соус для шаурмы должен быть густым и однородным, без признаков расслоения или пожелтения.

Если консистенция соуса слишком жидкая или присутствует кисловатый запах, это может свидетельствовать о неправильном хранении и возможном порче продукта. В таких случаях лучше отказаться от употребления шаурмы, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Как сообщалось на сайте Pravda-nn.ru, названия «шаверма» и «шаурма» предложили ввести в ГОСТ как равноправные.