В организацию работы областного градсовета внесли изменения

«Первая — архитектурная рабочая группа. Её председателем будет в любом случае, естественно, Евгений Валерьевич Костромин, главный архитектор области. Это история про архитектурное решение, про внешний вид, фасадное решение того или иного объекта. Это в чистом виде деятельность архитекторов. Вторая рабочая группа — это полномочия органов исполнительной власти и смежных с провластными структурами организаций, направленная на дачу своих рекомендаций в рамках компетенции по социальной обеспеченности, например, тех или иных объектов, по транспортной доступности и так далее», — пояснила Подскребкина.