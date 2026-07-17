РАН и Китайская академия наук обсуждают перспективы ежемесячных контактов

Вице-президент РАН в составе делегации РФ в пятницу принимает участие в церемонии вручения Международной премии ЮНЕСКО-России имени Д. И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук, которой в этом году удостоены ученые Пань Цзяньвэй (Китай) и Сергей Шейко (США/Россия). Она проходит в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Организаторами премии выступают ЮНЕСКО и правительство РФ при участии Российской академии наук и Российского химического общества имени Д. И. Менделеева.