РАН и Китайская академия наук обсуждают перспективы ежемесячных контактов

ПАРИЖ, 17 июля. /ТАСС/. Российская академия наук и Китайская академия наук прорабатывают вопрос организации ежемесячных контактов для обсуждения актуальных направлений взаимодействия. Об этом сообщил ТАСС вице-президент РАН Степан Калмыков.
Вице-президент РАН в составе делегации РФ в пятницу принимает участие в церемонии вручения Международной премии ЮНЕСКО-России имени Д. И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук, которой в этом году удостоены ученые Пань Цзяньвэй (Китай) и Сергей Шейко (США/Россия). Она проходит в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Организаторами премии выступают ЮНЕСКО и правительство РФ при участии Российской академии наук и Российского химического общества имени Д. И. Менделеева.
«Мы сейчас обсуждаем вопрос о том, чтобы наш межакадемический диалог реализовывался на постоянной основе. Один-два раза в месяц можно организовывать ВКС-конференции, на которых будут рассматриваться интересные для ученых России и Китая вопросы. Например, в части этики исследований, академических обменов, научных проектов в энергетике», — сказал вице-президент РАН корреспонденту ТАСС.
Он также напомнил, что Российская академия наук сегодня взаимодействует с тремя академиями КНР: Китайской академией наук, Инженерной академией Китая и Китайской академией общественных наук.