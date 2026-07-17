Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РАН и Китайская академия наук обсуждают перспективы ежемесячных контактов

Вице-президент РАН Степан Калмыков отметил, что один-два раза в месяц можно организовывать ВКС-конференции.

ПАРИЖ, 17 июля. /ТАСС/. Российская академия наук и Китайская академия наук прорабатывают вопрос организации ежемесячных контактов для обсуждения актуальных направлений взаимодействия. Об этом сообщил ТАСС вице-президент РАН Степан Калмыков.

Вице-президент РАН в составе делегации РФ в пятницу принимает участие в церемонии вручения Международной премии ЮНЕСКО-России имени Д. И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук, которой в этом году удостоены ученые Пань Цзяньвэй (Китай) и Сергей Шейко (США/Россия). Она проходит в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Организаторами премии выступают ЮНЕСКО и правительство РФ при участии Российской академии наук и Российского химического общества имени Д. И. Менделеева.

«Мы сейчас обсуждаем вопрос о том, чтобы наш межакадемический диалог реализовывался на постоянной основе. Один-два раза в месяц можно организовывать ВКС-конференции, на которых будут рассматриваться интересные для ученых России и Китая вопросы. Например, в части этики исследований, академических обменов, научных проектов в энергетике», — сказал вице-президент РАН корреспонденту ТАСС.

Он также напомнил, что Российская академия наук сегодня взаимодействует с тремя академиями КНР: Китайской академией наук, Инженерной академией Китая и Китайской академией общественных наук.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше