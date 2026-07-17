Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев: около двух тысяч добровольцев дежурят на городских АЗС

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своём аккаунте в мессенджере MAX рассказал о ходе девятого дня дежурства добровольцев на городских сетевых АЗС. В акции участвуют около двух тысяч человек: сотрудники администрации и подведомственных учреждений, муниципальные служащие департаментов и районных администраций, специалисты бюджетных учреждений образования, спорта и культуры, а также представители организаций, занятых строительством, благоустройством и социальной политикой.
«Всех перечислить из-за большого числа не могу, но могу и хочу сказать каждому спасибо! И что самое главное: я слышу, как это говорят нижегородцы», — написал Юрий Шалабаев.
Градоначальник поделился личным наблюдением: вечером он заехал заправиться на Гребной канал около 20:00—21:00. На подъезде увидел очередь из примерно 15−20 машин и ожидание, связанное с техническим перерывом — заправка возобновила работу через 30−40 минут. Сотрудник администрации Нижегородского района Ярослав направил мэра к нужной колонке, и вся процедура заняла около часа. При выезде ситуация оставалась стабильной: все виды топлива были в продаже, очереди активно двигались, и длинных заторов не наблюдалось.
Ранее сообщалось, что интерактивная карта по наличию бензина на АЗС заработала в Нижегородской области.