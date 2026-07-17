Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев: около двух тысяч добровольцев дежурят на городских АЗС

Градоначальник поделился личным наблюдением: вечером он заехал заправиться на Гребной канал около 20:00—21:00. На подъезде увидел очередь из примерно 15−20 машин и ожидание, связанное с техническим перерывом — заправка возобновила работу через 30−40 минут. Сотрудник администрации Нижегородского района Ярослав направил мэра к нужной колонке, и вся процедура заняла около часа. При выезде ситуация оставалась стабильной: все виды топлива были в продаже, очереди активно двигались, и длинных заторов не наблюдалось.