В Воронеже разыграли «Кубок Сергея Карякина»

— Столица Черноземья по праву гордится своими глубокими шахматными традициями, которые берут начало еще со времен Петра Великого. Мы намерены и дальше развивать это направление при поддержке нашего прославленного чемпиона мира Сергея Карякина. Выражаю ему искреннюю благодарность за вклад в укрепление российского спорта и патриотического духа соотечественников. Желаю участникам турнира красивых комбинаций и побед, как за доской, так и в жизни.