Лучшие спортивные тренеры Свердловской области получили награды

Победителей областного конкурса «Лучший тренер» наградили в Екатеринбурге, что отвечает задачам госпрограммы «Спорт России». В этом году в нем приняли участие 92 тренера-преподавателя из 56 организаций подготовки спортивного резерва и 20 муниципалитетов Свердловской области, сообщили в региональном департаменте информационной политики.
«Проведение этого конкурса — знаковое событие для всего спортивного сообщества Свердловской области. Это не просто профессиональное соревнование, а признание ежедневного, кропотливого труда и высокой миссии наставничества. Именно тренеры помогают детям раскрывать способности, воспитывают характер, дисциплину и стремление к победе. Конкурс стал важной частью системной работы по поддержке тренеров-преподавателей, которая ведется во исполнение поручений Президента Российской Федерации. Свердловская область стабильно входит в число сильнейших спортивных регионов страны, а наши спортсмены достойно представляют ее на соревнованиях самого высокого уровня», — сказал заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев.
При определении победителей учитывались результаты работы наставников за предыдущий год: выступления воспитанников на официальных спортивных соревнованиях, выполнение разрядных требований, присвоение спортивных званий, подготовка кандидатов в спортивные сборные команды Свердловской области и Российской Федерации, а также наличие квалификационной категории.
Конкурс предусматривал восемь номинаций. Лучших определяли среди тренеров-преподавателей по различным индивидуальным и командным олимпийским и неолимпийским видам спорта, среди сельских тренеров, тренеров по параолимпийским и сурдлимпийским видам спорта. Отдельная номинация была предусмотрена для молодых тренеров-преподавателей.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.