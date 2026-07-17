Лучшие спортивные тренеры Свердловской области получили награды

«Проведение этого конкурса — знаковое событие для всего спортивного сообщества Свердловской области. Это не просто профессиональное соревнование, а признание ежедневного, кропотливого труда и высокой миссии наставничества. Именно тренеры помогают детям раскрывать способности, воспитывают характер, дисциплину и стремление к победе. Конкурс стал важной частью системной работы по поддержке тренеров-преподавателей, которая ведется во исполнение поручений Президента Российской Федерации. Свердловская область стабильно входит в число сильнейших спортивных регионов страны, а наши спортсмены достойно представляют ее на соревнованиях самого высокого уровня», — сказал заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев.