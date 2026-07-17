Совфед одобрил поправки в закон о воинской обязанности и военной службе

Уточняется, что граждане не могут быть приняты на обучение в военные профессиональные образовательные организации, направленность (профиль) которых ориентирована на прохождение выпускниками военной службы на воинских должностях, входящих в перечень воинских должностей, в отношении которых устанавливаются особенности, связанные с определением пригодности к военной службе, а принятые на обучение военнослужащие подлежат отчислению из этих образовательных организаций в случае их отказа от прохождения проверок.