В Баренцевом море начали отбор проб для изучения радиоактивности донных осадков

АРХАНГЕЛЬСК, 7 июля. /ТАСС/. Ученые экспедиции Арктического плавучего университета — 2026 (АПУ) начали отбор проб донных осадков в Баренцевом море для исследования их радиоактивности. Как сообщил с борта научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» старший научный сотрудник лаборатории экологической радиологии Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лавёрова Уральского отделения РАН Андрей Пучков, исследование донных отложений наиболее информативно для определения динамики радиоактивности Арктики.
«Важным отличием этой экспедиции станет акцент на отборе проб донных осадков. В прошлые годы также осуществлялся отбор проб морской воды, но, как показала практика, исследование донных отложений более информативно. Попадающие в воду радиоактивные элементы и другие загрязнители оседают и накапливаются именно в них», — сказал Пучков.
Донные грунты служат для ученых природным архивом экологического состояния морской среды. Полученные данные радиологи сравнят с результатами исследований 2019, 2020 и 2024 годов, таким образом станет видна динамика изменения активности техногенных и естественных радионуклидов в донных осадках.
«Экосистема Арктики очень хрупкая. Ее буферные способности крайне низки, поэтому ей очень тяжело противостоять различным видам загрязнений, в том числе радиоактивности. Учитывая множественность существовавших техногенных источников радиации (испытания на Новой Земле, взрывы и аварии в других регионах планеты), мы продолжаем изучать, в каких средах она концентрируется и сорбируется», — отметил заведующий лабораторией Евгений Яковлев.
К техногенным радионуклидам относится цезий-137, в результате ядерных испытаний и аварий его больше всего попало в атмосферу. Также специалисты определят в донных осадках содержание плутония. Не менее важно исследование и естественной радиоактивности. Яковлев уточнил, что естественная радиоактивность на арктических архипелагах связана с геологическим строением и особенностями горных пород. Так, например, природная радиоактивность некоторых зон Новой Земли может быть выше, чем на континенте из-за распространенности глинистых сланцев, обогащенных естественными радионуклидами: ураном, торием, калием-40.
Специалисты ФИЦКИА также прочитают лекции по радиологии в рамках образовательного блока АПУ-2026. «Мы надеемся, что в этом рейсе АПУ российская наука приобретет новых молодых ученых, увлеченных исследовательской работой в Арктике», — добавил Яковлев.
Об экспедиции.
20-й рейс научно-образовательной экспедиции «Арктический плавучий университет» проходит 1 июля — 22 июля 2026 года на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов». Организаторы экспедиции: Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова и Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Севгидромет). Официальные спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, Русское географическое общество, генеральный спонсор Банк ВТБ, ПАО «ГМК “Норильский Никель”, Координационный центр “Плавучий Университет” на базе МФТИ.