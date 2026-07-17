В Баренцевом море начали отбор проб для изучения радиоактивности донных осадков

К техногенным радионуклидам относится цезий-137, в результате ядерных испытаний и аварий его больше всего попало в атмосферу. Также специалисты определят в донных осадках содержание плутония. Не менее важно исследование и естественной радиоактивности. Яковлев уточнил, что естественная радиоактивность на арктических архипелагах связана с геологическим строением и особенностями горных пород. Так, например, природная радиоактивность некоторых зон Новой Земли может быть выше, чем на континенте из-за распространенности глинистых сланцев, обогащенных естественными радионуклидами: ураном, торием, калием-40.