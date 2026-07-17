16% жителей Красноярского края продолжают работать во время отпуска

По результатам опроса, проведенного аналитиками российской рекрутинговой платформы, 16% трудоустроенных жителей Красноярского края продолжают работать во время отпуска и остаются на постоянной связи с коллегами. Еще 30% — стараются не отрываться от команды и периодически подключаются к задачам по собственному желанию. Лидируют по частоте поддержания непрерывного контакта с сослуживцами в период отпуска работники автомобильной отрасли (33%), а также топ-менеджеры, руководители среднего звена и сотрудники творческих профессий вместе с журналистами (по 28%). В то же время большинство участников опроса — 54% трудящихся региона — заявили, что на отдыхе стараются максимально сократить любое общение с коллегами и игнорировать рабочие задачи. Подобная модель поведения наиболее характерна для специалистов добывающей промышленности (68%), врачей (67%), представителей рабочих специальностей и сферы информационных технологий (по 65%).