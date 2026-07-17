T2 признан лучшим в сервисах кибербезопасности для клиентов — ComNews Research

«Лидерство в исследовании ComNews — результат системной работы команды Т2 в сфере кибербезопасности. Мы создали SafeWall как единое и понятное пространство, где собраны все инструменты защиты: от голосового ассистента до мониторинга утечек данных. Т2 стремится предугадывать угрозы и проактивно ограждать клиентов от мошенников, при этом делая защиту максимально простой и доступной. Это честный и современный подход, который позволяет абоненту чувствовать себя уверенно в цифровом мире».