В Пермской митрополии РПЦ меняется глава

Епископ Игнатий (Федор Голинченко) родился в 1989 году в Краснодарском крае. В 2008 г. поступил в Сретенскую духовную семинарию, в 2011 г. — в Московский открытый институт. Епископом Енисейским и Лесосибирским избран в июле 2019 года. Енисейская епархия включает приходы и монастыри в средней части Красноярского края и входит в состав Красноярской митрополии.