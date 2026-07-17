В подмосковном Пушкине впервые прошла сап-гонка «На вираже»

Уникальная гонка на сапах впервые состоялась на городском пляже у жилого комплекса «31 квартал» в Пушкине Московской области. Проведение турнира «На вираже» отвечало задачам госпрограммы «Спорт России», сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
Участие в состязаниях приняли более 40 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области в возрасте от 16 лет в категориях любителей и профессионалов. Особенность соревнования заключается в том, что профессионалы выступают на надувных досках, а любители и новички — на жестких и широких.
Сетка выступлений была разделена для мужчин и женщин. Первый этап — отборочный: участники должны были преодолеть почти 500 метров вокруг буев с поворотами и разворотами. В финале победителей наградили денежными призами и подарками от спонсоров.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.