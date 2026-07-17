В подмосковном Пушкине впервые прошла сап-гонка «На вираже»

Участие в состязаниях приняли более 40 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области в возрасте от 16 лет в категориях любителей и профессионалов. Особенность соревнования заключается в том, что профессионалы выступают на надувных досках, а любители и новички — на жестких и широких.