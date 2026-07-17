Уральские села остались без холодной воды: введен режим ЧС

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, еще 15 июля произошел порыв подземной водопроводной сети. В результате была приостановлена подача холодного водоснабжения в 46 многоквартирных домов и 462 частных дома, в которых проживают около 1,5 тысяч человек, а также в восемь социальных объектов, включая школу, три детских сада и медицинские учреждения.