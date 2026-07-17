Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уральские села остались без холодной воды: введен режим ЧС

Уральские села Патруши и Бородулино в Сысертcком районе остались без холодной воды. Прокуратура организовала проверку.

Источник: Nakanune.ru

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, еще 15 июля произошел порыв подземной водопроводной сети. В результате была приостановлена подача холодного водоснабжения в 46 многоквартирных домов и 462 частных дома, в которых проживают около 1,5 тысяч человек, а также в восемь социальных объектов, включая школу, три детских сада и медицинские учреждения.

«По результатам заседания комиссии сегодня, 17 июля, главой администрации Сысертского муниципального округа на территории муниципалитета введен режим чрезвычайной ситуации», — заявили в прокуратуре.

На место коммунальной аварии выехал Сысертский межрайонный прокурор Николай Прищепа. Начата проверка.