Энергетики готовят теплосети Советской Гавани к отопительному сезону

Энергетики СП «ТЭЦ в г. Советская Гавань» АО «ДГК» готовят тепловые сети и тепловые пункты к предстоящему отопительному сезону.
В 2026 году планируется отремонтировать порядка 1,1 км тепломагистралей по концессионному соглашению ДГК с правительством Хабаровского края. На работы направят около 70,5 млн рублей, их проведут на нескольких участках с привлечением подрядного персонала.
Также специалисты Совгаванской ТЭЦ переложат 600 метров теплосетей на сумму 60 млн рублей. Помимо этого энергетики заменят 350 метров тепловой изоляции.
Кроме того, специалисты ремонтируют центральные тепловые пункты. На объектах обслуживают теплообменные аппараты, насосное оборудование и электрическое оборудование, обновляют системы автоматизации и контрольно-измерительные приборы.
«Ключевые объекты — тепловые сети социально значимых объектов, детские сады, школы. На всех участках тепловых сетей, запланированных к замене, применяется предизолированная труба в заводской оболочке. Использование современных материалов позволит значительно увеличить срок эксплуатации теплосетей и повысить надежность теплоснабжения города», — отметил заместитель директора по теплоснабжению СП «ТЭЦ в г. Советская Гавань» Василий Поярков.