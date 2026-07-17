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Казахстан входит в десятку основных внешнеторговых партнёров Дона

Экспорт товаров в прошлом году вырос на 2,9% по сравнению с 2024 годом.

Республика Казахстан входит в десятку основных внешнеторговых партнёров Ростовской области по итогам 2025 года. По сравнению с 2024 годом внешнеторговый оборот вырос на 2,2%, экспорт товаров — на 2,9%.

На внешний рынок поставляется машиностроительная продукция (более 50%), продовольственные товары и сырьё для их производства, чёрные и цветные металлы, химическая продукция, текстиль и обувь. Импортируются чёрные и цветные металлы, продтовары, машиностроительная и химическая продукция.

Доля республики во внешнеторговом обороте Ростовской области по итогам прошлого года составила 3,1%, за первый квартал 2026-го — 4,1%.

Перспективы сотрудничества обсудили на встрече первого заместителя губернатора донского региона Алексея Господарева с генконсулом Республики Казахстан в Астрахани Канатом Хасеновым. Ростовская область поддерживает партнёрские отношения с республикой в различных сферах.

Так, в разные годы делегации донского региона принимали участие в выставках в Казахстане, а делегации из страны-партнёра в свою очередь посещали Ростовскую область.

Помимо этого, развиваются гуманитарные связи, укрепляется взаимодействие с образовательными организациями высшей школы, ведётся работы в сфере культуры в контексте театральных фестивалей и художественных выставок.

«Мы намерены укреплять наше взаимодействие на региональном уровне. Прорабатывается возможность подписания документа о межрегиональном сотрудничестве Ростовской области с одним из акиматов Казахстана», — подчеркнул Алексей Господарев.

Добавим, что в ходе визита генконсул Канат Хасенов принял участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу «Воинам-освободителям города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков», побывал на предприятиях, встретился со студентами одного из ведущих вузов, а также деловым сообществом в ТПП Ростовской области.