Казахстан входит в десятку основных внешнеторговых партнёров Дона

Республика Казахстан входит в десятку основных внешнеторговых партнёров Ростовской области по итогам 2025 года. По сравнению с 2024 годом внешнеторговый оборот вырос на 2,2%, экспорт товаров — на 2,9%.
На внешний рынок поставляется машиностроительная продукция (более 50%), продовольственные товары и сырьё для их производства, чёрные и цветные металлы, химическая продукция, текстиль и обувь. Импортируются чёрные и цветные металлы, продтовары, машиностроительная и химическая продукция.
Доля республики во внешнеторговом обороте Ростовской области по итогам прошлого года составила 3,1%, за первый квартал 2026-го — 4,1%.
Перспективы сотрудничества обсудили на встрече первого заместителя губернатора донского региона Алексея Господарева с генконсулом Республики Казахстан в Астрахани Канатом Хасеновым. Ростовская область поддерживает партнёрские отношения с республикой в различных сферах.
Так, в разные годы делегации донского региона принимали участие в выставках в Казахстане, а делегации из страны-партнёра в свою очередь посещали Ростовскую область.
Помимо этого, развиваются гуманитарные связи, укрепляется взаимодействие с образовательными организациями высшей школы, ведётся работы в сфере культуры в контексте театральных фестивалей и художественных выставок.
«Мы намерены укреплять наше взаимодействие на региональном уровне. Прорабатывается возможность подписания документа о межрегиональном сотрудничестве Ростовской области с одним из акиматов Казахстана», — подчеркнул Алексей Господарев.
Добавим, что в ходе визита генконсул Канат Хасенов принял участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу «Воинам-освободителям города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков», побывал на предприятиях, встретился со студентами одного из ведущих вузов, а также деловым сообществом в ТПП Ростовской области.