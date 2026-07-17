Казахстан входит в десятку основных внешнеторговых партнёров Дона

Добавим, что в ходе визита генконсул Канат Хасенов принял участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу «Воинам-освободителям города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков», побывал на предприятиях, встретился со студентами одного из ведущих вузов, а также деловым сообществом в ТПП Ростовской области.