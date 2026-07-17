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В Ачинске пьяная мать напала на инспектора ПДН

В городе Ачинск Красноярского края местную жительницу осудили за нападение на инспектора по делам несовершеннолетних. Женщине назначили 1,5 года лишения свободы условно.

В городе Ачинск Красноярского края местную жительницу осудили за нападение на инспектора по делам несовершеннолетних. Женщине назначили 1,5 года лишения свободы условно.

Инцидент произошел в марте 2026 года. В правоохранительные органы поступило сообщение от специалиста опеки о том, что ребенок может находиться в опасной обстановке.

«На место выехала инспектор ПДН. В квартире она застала мать ребенка и нескольких пьяных на вид взрослых. На столе стояли бутылки со спиртным, а рядом находился малолетний мальчик», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники решили временно изъять ребенка из семьи, чтобы защитить его жизнь и здоровье. Женщина попыталась этому помешать. Она толкнула инспектора, из-за чего та упала, а затем ударила ее по лицу. В суде жительница Ачинска признала вину. Она пояснила, что была пьяна, сильно переживала из-за изъятия ребенка и сожалеет о случившемся.

Суд признал ее виновной в применении насилия к представителю власти. Кроме условного срока, с женщины взыскали 35 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу инспектора ПДН.

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