В Ачинске пьяная мать напала на инспектора ПДН

Сотрудники решили временно изъять ребенка из семьи, чтобы защитить его жизнь и здоровье. Женщина попыталась этому помешать. Она толкнула инспектора, из-за чего та упала, а затем ударила ее по лицу. В суде жительница Ачинска признала вину. Она пояснила, что была пьяна, сильно переживала из-за изъятия ребенка и сожалеет о случившемся.