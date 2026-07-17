Врач описала негативные последствия долгого сидения за компьютером

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Онемение рук и ног, а также варикоз и отеки могут быть следствием многочасового сидения за компьютером или рулем, заявила косметолог, остеотерапевт, миофункциональный специалист Людмила Елисавецкая.
«Если вы сидите за компьютером или за рулем по четыре-восемь часов в день, возникает застой крови в малом тазу и ногах. От этого появляется варикоз, геморрой, отеки и хроническое воспаление. Позвоночник теряет амортизацию, что вызывает остеохондроз, искривление осанки, онемение рук и ног», — сказала Елисавецкая NEWS.ru.
По словам врача, из-за постоянного напряжения шеи пережимаются сосуды, что приводит к головным болям, «туману» и снижению концентрации. Все эти проблемы не являются возрастными — они возникают как последствия статичной позы, и все это звенья одной цепи, подчеркнула Елисавецкая.
«Как остановить разрушение от сидячего образа жизни? Обустройте рабочее место. Монитор поставьте на уровне глаз, стопы — на полу всей плоскостью, поясница поддерживается валиком. Подбородок параллелен полу. Делайте микродвижения. Каждые 45−60 минут вставайте на две-три минуты, ходите, тянитесь вверх. Это не спорт, а спасение от застоя», — отметила врач.
Также Елисавецкая порекомендовала следить за дыханием: положить руки на нижние ребра, на вдохе разводить их, на выдохе сжимать, повторяя десять раз — это улучшает кровоток в голове и снимает спазм с диафрагмы.