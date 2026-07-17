Врач описала негативные последствия долгого сидения за компьютером

«Если вы сидите за компьютером или за рулем по четыре-восемь часов в день, возникает застой крови в малом тазу и ногах. От этого появляется варикоз, геморрой, отеки и хроническое воспаление. Позвоночник теряет амортизацию, что вызывает остеохондроз, искривление осанки, онемение рук и ног», — сказала Елисавецкая NEWS.ru.