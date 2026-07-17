Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач описала негативные последствия долгого сидения за компьютером

Елисавецкая: долгое сидение за компьютером приводит к варикозу и головным болям.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Онемение рук и ног, а также варикоз и отеки могут быть следствием многочасового сидения за компьютером или рулем, заявила косметолог, остеотерапевт, миофункциональный специалист Людмила Елисавецкая.

«Если вы сидите за компьютером или за рулем по четыре-восемь часов в день, возникает застой крови в малом тазу и ногах. От этого появляется варикоз, геморрой, отеки и хроническое воспаление. Позвоночник теряет амортизацию, что вызывает остеохондроз, искривление осанки, онемение рук и ног», — сказала Елисавецкая NEWS.ru.

По словам врача, из-за постоянного напряжения шеи пережимаются сосуды, что приводит к головным болям, «туману» и снижению концентрации. Все эти проблемы не являются возрастными — они возникают как последствия статичной позы, и все это звенья одной цепи, подчеркнула Елисавецкая.

«Как остановить разрушение от сидячего образа жизни? Обустройте рабочее место. Монитор поставьте на уровне глаз, стопы — на полу всей плоскостью, поясница поддерживается валиком. Подбородок параллелен полу. Делайте микродвижения. Каждые 45−60 минут вставайте на две-три минуты, ходите, тянитесь вверх. Это не спорт, а спасение от застоя», — отметила врач.

Также Елисавецкая порекомендовала следить за дыханием: положить руки на нижние ребра, на вдохе разводить их, на выдохе сжимать, повторяя десять раз — это улучшает кровоток в голове и снимает спазм с диафрагмы.