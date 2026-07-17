В детскую музыкальную школу № 2 в Волгограде поступили новые инструменты

Новое оборудование и инструменты приобрела детская музыкальная школа искусств № 2 в Волгограде по нацпроекту «Семья». Кроме того, ДШИ закупила 67 сборников произведений, сообщили в центре информационного и материально-технического обеспечения.
Материально-техническая база учреждения пополнилась тремя акустическими пианино, четырьмя баянами, шестью мастеровыми балалайками, банкетками для фортепиано. Воспитанники музыкальной школы будут осваивать новые инструменты с 1 сентября. Однако до начала учебного года они уже организовали пробный концерт, продемонстрировав навыки игры на баяне и пианино родителям и гостям школы.
Напомним, в этом году музыкальные инструменты, электронное оборудование и учебные материалы пополнят материально-техническую базу детских школ искусств и музыкальных школ в Волгограде, Жирновском, Иловлинском, Городищенском и Киквидзенском районах.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.