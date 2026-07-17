Глава СК РФ взял на контроль дело о загрязнении воздуха в селе Прикамья

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, возбуждённому по факту загрязнения воздуха в посёлке Черное Соликамского муниципального округа, сообщили в ведомстве.
В посёлке уже пять лет работает предприятие по обработке древесины. Вместе с производством — постоянные выбросы токсичных веществ в атмосферу. Жители жалуются на едкий дым и запах. Обращения в разные инстанции ничего не дали и ситуация не менялась.
Возбуждено уголовное дело. В центре внимания — не только сами нарушения природоохранного законодательства, но и защита прав людей на благоприятную среду. Исполнение поручения — на личном контроле в центральном аппарате СК.
Напомним, природоохранная прокуратура совместно с Росприроднадзором и Минприроды Пермского края проверяет информацию о возможном попадании нефтепродуктов в реку Мулянку.