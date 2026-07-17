Глава Нижнего Новгорода простоял час в очереди на АЗС

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев лично столкнулся с очередями на городских автозаправочных станциях, проведя около часа на АЗС «Лукойл» на улице Красная Слобода. Об этом сообщил сам глава города в своём Макс-канале. На заправку градоначальник приехал накануне вечером, в районе восьми часов.
По словам мэра, ему пришлось прождать около 30−40 минут из-за технического перерыва, связанного со сливом приехавшего бензовоза. После возобновления работы станции очередь из 15−20 скопившихся машин распределилась по колонкам за несколько минут.
Глава города отметил, что это уже девятый день дежурства добровольцев на сетевых заправках Нижнего Новгорода. В их числе — муниципальные служащие, специалисты бюджетных учреждений и волонтёры. Всего на помощь вышли порядка 2 тысяч сотрудников мэрии, что, по словам привлечённых к регулированию добровольцев, помогло навести порядок на заправках и приучить водителей к правилам, снижая общую загруженность.
Ранее сообщалось, что нижегородское правительство пока не планирует внедрять QR-коды для заправки.