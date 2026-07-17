Глава Нижнего Новгорода простоял час в очереди на АЗС

Глава города отметил, что это уже девятый день дежурства добровольцев на сетевых заправках Нижнего Новгорода. В их числе — муниципальные служащие, специалисты бюджетных учреждений и волонтёры. Всего на помощь вышли порядка 2 тысяч сотрудников мэрии, что, по словам привлечённых к регулированию добровольцев, помогло навести порядок на заправках и приучить водителей к правилам, снижая общую загруженность.