Как косметологи и маркетологи создают нам проблемы со здоровьем

При этом давление на слабого и недовольного собой человека растет. Если раньше он видел образцы для подражания только по телевизору и в журналах мод, сейчас он ежеминутно сравнивает себя с идеальными лицами и телами из рекламы, с хвастливыми и фальшивыми блогерами. Он видит красивых, успешных, отретушированных людей, которые живут в больших богато обставленных квартирах, имеют загородные дома с идеальными лужайками и дорогие авто. Теперь еще добавился фактор ИИ: нейросети создают картинки идеальных красавиц и красавцев, отличить которых от настоящего человека порой невозможно, потому условная Эллочка Людоедка вынуждена соревноваться еще и с искусственными идеалами. В реальном мире вокруг Эллочки — обычные живые люди с лишним весом, блеклой кожей, тонкими губами. Но давление на обывателя со стороны медиа столь велико, что он теперь сравнивает себя с картинкой из интернета, с лицами на рекламных щитах, а не с теми, кто ходит с ним по одним улицам.