Пермский завод по производству спецтехники снизил прибыль в девять раз

ООО «Пермский завод грузовой техники» раскрыло финансовые результаты за 2025 год. Согласно Rusprofile, чистая прибыль компании составила 3,7 млн руб., что на 89% ниже показателя предыдущего года (34,2 млн руб.). Выручка общества сократилась на 40% — с 1,5 млрд руб. до 918,5 млн руб. По состоянию на конец 2025 года совокупные активы организации составили 810 млн руб.— это на 11% (100 млн руб.) ниже, чем в 2024-м.