В Ульяновске сняли вывеску стриптиз-клуба после возмущения епархии

САРАТОВ, 17 июл — РИА Новости. Открытие стриптиз-клуба рядом с храмом в Ульяновске, вероятно, отложили, а вывеску сняли после возмущения Симбирской епархии, сообщили РИА Новости в пресс-службе епархии.
В четверг Симбирская епархия выступила с публичным заявлением по поводу планируемого открытия стриптиз-клуба на улице Гончарова, в пристройке к историческому зданию Симбирской духовной семинарии и в непосредственной близости от храма во имя Трех святителей и Симбирского Спасского монастыря. Епархия сочла размещение стриптиз-клуба в данном месте «оскорбительным и недопустимым».
«Вывеску сняли вчера вечером. По некоторым данным, они решили отложить открытие. Открытие должно было быть сегодня вечером», — рассказала агентству руководитель отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Симбирской епархии Наталья Горенок.
В церкви посчитали, что откровенная реклама клуба с демонстрацией обнаженного женского тела нарушает традиционно сложившиеся в обществе нравственные нормы.