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В Ульяновске сняли вывеску стриптиз-клуба после возмущения епархии

В Ульяновске сняли вывеску стриптиз-клуба после возмущения Симбирской епархии.

Источник: © РИА Новости

САРАТОВ, 17 июл — РИА Новости. Открытие стриптиз-клуба рядом с храмом в Ульяновске, вероятно, отложили, а вывеску сняли после возмущения Симбирской епархии, сообщили РИА Новости в пресс-службе епархии.

В четверг Симбирская епархия выступила с публичным заявлением по поводу планируемого открытия стриптиз-клуба на улице Гончарова, в пристройке к историческому зданию Симбирской духовной семинарии и в непосредственной близости от храма во имя Трех святителей и Симбирского Спасского монастыря. Епархия сочла размещение стриптиз-клуба в данном месте «оскорбительным и недопустимым».

«Вывеску сняли вчера вечером. По некоторым данным, они решили отложить открытие. Открытие должно было быть сегодня вечером», — рассказала агентству руководитель отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Симбирской епархии Наталья Горенок.

В церкви посчитали, что откровенная реклама клуба с демонстрацией обнаженного женского тела нарушает традиционно сложившиеся в обществе нравственные нормы.