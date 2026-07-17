В Ульяновске сняли вывеску стриптиз-клуба после возмущения епархии

В четверг Симбирская епархия выступила с публичным заявлением по поводу планируемого открытия стриптиз-клуба на улице Гончарова, в пристройке к историческому зданию Симбирской духовной семинарии и в непосредственной близости от храма во имя Трех святителей и Симбирского Спасского монастыря. Епархия сочла размещение стриптиз-клуба в данном месте «оскорбительным и недопустимым».