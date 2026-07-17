В селе Карагач Кабардино-Балкарии благоустроят центральный парк

Центральный парк села Карагач Прохладненского района Кабардино-Балкарской Республики преображается по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». После благоустройства эта территория станет главным местом притяжения для местных жителей, сообщили в министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КБР.
На сегодняшний день строители успешно завершили наиболее трудоемкие черновые работы: в зоне отдыха уложено более 2,5 тыс. кв. м тротуарной плитки, заасфальтированы подъездные пути и хозяйственные площадки, смонтировано новое металлическое ограждение по всему периметру, подведены инженерные коммуникации.
В ближайшее время специалисты приступят к следующему этапу благоустройства. В парке установят скамейки, урны и перголы, смонтируют освещение с декоративными фонарями, оборудуют две детские площадки с безопасным покрытием. Кроме того, проектом предусмотрено обустройство тихой зоны со специально отведенными местами для настольных игр и уличной библиотеки. Полностью завершить комплекс работ планируется ко Дню села в сентябре.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.