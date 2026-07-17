В селе Карагач Кабардино-Балкарии благоустроят центральный парк

В ближайшее время специалисты приступят к следующему этапу благоустройства. В парке установят скамейки, урны и перголы, смонтируют освещение с декоративными фонарями, оборудуют две детские площадки с безопасным покрытием. Кроме того, проектом предусмотрено обустройство тихой зоны со специально отведенными местами для настольных игр и уличной библиотеки. Полностью завершить комплекс работ планируется ко Дню села в сентябре.