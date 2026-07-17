Уберите это немедленно! Учёный назвал продукты, провоцирующие рак

Молекулярный биолог Дмитрий Чебанов, специализирующийся на геномике рака, перечислил продукты, которые исключил из своего рациона. Ученый, работавший в нью-йоркском онкологическом центре Memorial Sloan Kettering, назвал пять ключевых факторов риска онкологических заболеваний и обозначил три ключевых фактора защиты. Что об этом говорят независимые научные данные, разбирался vlg.aif.ru.
Обработанное мясо: канцероген первой группы.
К категории продуктов, которые он не употребляет, Дмитрий Чебанов отнёс сосиски, колбасы и копчености. По его словам, каждые 50 граммов обработанного мяса в день повышают риск колоректального рака примерно на 18%.
«Вы сами кормите свои будущие опухоли», — говорит он в своём канале.
Это подтверждается масштабным анализом проспективных исследований, опубликованным в журнале GeroScience в 2025 году. Ученые проанализировали данные за 1990−2024 год и пришли к выводу: употребление переработанного мяса достоверно связано с повышением риска рака толстой и прямой кишки на 13−21%.
Международное агентство по изучению рака (IARC) классифицирует обработанное мясо как канцероген первой группы. Исследования в Азии также подтверждают: красное мясо — значимый фактор риска для колоректального рака.
Алкоголь: риск растет даже при умеренном употреблении.
Биолог отмечает, что любой алкоголь превращается в ацетальдегид, который напрямую повреждает ДНК. Он подчеркивает: идея о пользе красного вина — миф.
По словам учёного доза ресвератрола — антиоксиданта, который содержится в красном вине — в бокале настолько мала, что терапевтический эффект просто не наступает. Чтобы её получить, нужно выпивать несколько сотен бокалов в день.
«Зато этанол как канцероген присутствует в каждом глотке независимо от того, пьете вы дорогое бургундское или дешевую сивуху», — цитирует эксперта «Доктор Питер».
По данным глобальной статистики, в 2020 году 4,1% всех новых случаев рака — а это более 741 тысячи заболеваний — были связаны с употреблением алкоголя. Наиболее сильная связь — с раком полости рта, глотки, пищевода, печени, толстой кишки и молочной железы.
Даже одна порция спиртного в день увеличивает риск некоторых видов рака. Для колоректального рост начинается примерно с двух стандартных порций в день.
Сахар и инсулин: топливо для раковых клеток.
Дмитрий Чебанов также исключил из своего рациона сильно пережаренную крахмалистую пищу: картофель фри, чипсы. Причина в том, что при нагреве выше 120 образуется акриламид — вещество с доказанным мутагенным эффектом.
Другие исследования не обнаружили четкой связи акриламида с раком эндометрия и колоректальным раком. Тем не менее Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) рекомендует снижать содержание акриламида в продуктах.
Ученый предупреждает: резкие скачки сахара и инсулина также создают питательную среду для опухолей. Инсулин — мощный стимулятор роста. Эпидемиологические данные также связывают гиперинсулинемию с повышенным риском рака молочной железы.
Наладить сон, убрать токсины.
Учёный считает, что отказ от вредной пищи может снизить риски возникновения рака. Кроме питания, биолог выделяет три ключевых фактора защиты:
сон не меньше семи часов, во время которого активируются NK-клетки, уничтожающие мутировавших соседей;
физическая активность, снижающая риск рака толстой кишки на четверть, груди — на 20%: активное движение — ходьба, велосипед — в целом снижают риск на 12−30%.
снижение токсической нагрузки: отказ от нагрева пищи в пластике, проветривание помещений и ограничение химических ароматизаторов — всё это снижает общее воспаление, которое, по словам ученого, «тлеет годами» перед возникновением опухоли.