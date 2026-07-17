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Уберите это немедленно! Учёный назвал продукты, провоцирующие рак

Ученый, работавший в нью-йоркском онкологическом центре Memorial Sloan Kettering, назвал пять ключевых факторов риска онкологических заболеваний. Что об этом говорят независимые научные данные, разбирался vlg.aif.ru.

Молекулярный биолог Дмитрий Чебанов, специализирующийся на геномике рака, перечислил продукты, которые исключил из своего рациона. Ученый, работавший в нью-йоркском онкологическом центре Memorial Sloan Kettering, назвал пять ключевых факторов риска онкологических заболеваний и обозначил три ключевых фактора защиты. Что об этом говорят независимые научные данные, разбирался vlg.aif.ru.

Обработанное мясо: канцероген первой группы.

К категории продуктов, которые он не употребляет, Дмитрий Чебанов отнёс сосиски, колбасы и копчености. По его словам, каждые 50 граммов обработанного мяса в день повышают риск колоректального рака примерно на 18%.

«Вы сами кормите свои будущие опухоли», — говорит он в своём канале.

Это подтверждается масштабным анализом проспективных исследований, опубликованным в журнале GeroScience в 2025 году. Ученые проанализировали данные за 1990−2024 год и пришли к выводу: употребление переработанного мяса достоверно связано с повышением риска рака толстой и прямой кишки на 13−21%.

Международное агентство по изучению рака (IARC) классифицирует обработанное мясо как канцероген первой группы. Исследования в Азии также подтверждают: красное мясо — значимый фактор риска для колоректального рака.

Алкоголь: риск растет даже при умеренном употреблении.

Биолог отмечает, что любой алкоголь превращается в ацетальдегид, который напрямую повреждает ДНК. Он подчеркивает: идея о пользе красного вина — миф.

По словам учёного доза ресвератрола — антиоксиданта, который содержится в красном вине — в бокале настолько мала, что терапевтический эффект просто не наступает. Чтобы её получить, нужно выпивать несколько сотен бокалов в день.

«Зато этанол как канцероген присутствует в каждом глотке независимо от того, пьете вы дорогое бургундское или дешевую сивуху», — цитирует эксперта «Доктор Питер».

По данным глобальной статистики, в 2020 году 4,1% всех новых случаев рака — а это более 741 тысячи заболеваний — были связаны с употреблением алкоголя. Наиболее сильная связь — с раком полости рта, глотки, пищевода, печени, толстой кишки и молочной железы.

Даже одна порция спиртного в день увеличивает риск некоторых видов рака. Для колоректального рост начинается примерно с двух стандартных порций в день.

Сахар и инсулин: топливо для раковых клеток.

Дмитрий Чебанов также исключил из своего рациона сильно пережаренную крахмалистую пищу: картофель фри, чипсы. Причина в том, что при нагреве выше 120  образуется акриламид — вещество с доказанным мутагенным эффектом.

Другие исследования не обнаружили четкой связи акриламида с раком эндометрия и колоректальным раком. Тем не менее Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) рекомендует снижать содержание акриламида в продуктах.

Ученый предупреждает: резкие скачки сахара и инсулина также создают питательную среду для опухолей. Инсулин — мощный стимулятор роста. Эпидемиологические данные также связывают гиперинсулинемию с повышенным риском рака молочной железы.

Наладить сон, убрать токсины.

Учёный считает, что отказ от вредной пищи может снизить риски возникновения рака. Кроме питания, биолог выделяет три ключевых фактора защиты:

сон не меньше семи часов, во время которого активируются NK-клетки, уничтожающие мутировавших соседей;

физическая активность, снижающая риск рака толстой кишки на четверть, груди — на 20%: активное движение — ходьба, велосипед — в целом снижают риск на 12−30%.

снижение токсической нагрузки: отказ от нагрева пищи в пластике, проветривание помещений и ограничение химических ароматизаторов — всё это снижает общее воспаление, которое, по словам ученого, «тлеет годами» перед возникновением опухоли.